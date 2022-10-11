Суд в Карелии обязал пешехода заплатить за ремонт машины, которая его сбила

Пудожский районный суд обязал пешехода выплатить компенсацию за ремонт автомобиля, который его сбил, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Автомобилист обратился с иском в суд, чтобы заставить пешехода, который попал к нему под колеса, заплатить за ремонт машины.

В суде водитель объяснил, что не смог затормозить, когда на красный свет на регулируемом переходе к нему под колеса выбежал нетрезвый пешеход. Опасных для здоровья травм пьяный житель Пудожского района не получил, а вот машине потребовался ремонт.

В результате суд признал пудожанина-пешехода виновным в случившемся ДТП и обязал его оплатить ремонт машины, а также возместить судебные расходы и расходы на экспертизу.

Отметим, что обвиняемый в суд не пришел.