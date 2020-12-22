Автомобиль в Петрозаводске сбил пешехода, переходившего дорогу на красный свет (ВИДЕО)

Автомобиль в Петрозаводске сбил пешехода, вышедшего на "зебру" на красный свет: перед этим он долго ждал зеленого, но ему надоело.

О происшествии сообщил сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Авария произошла вечером 22 декабря на улице Чапаева, на регулируемом пешеходном переходе у дома №4.

Судя по видеозаписи, пешеход долго стоял на "островке безопасности", дожидаясь зеленого сигнала светофора. Через некоторое время он решил больше не ждать и пошел на красный.

В этот момент легковой автомобиль двигался по улице Чапаева со стороны улицы Шотмана. Ему горел зеленый сигнал светофора.

Пешеход не заметил приближавшуюся машину и попал под колеса. От удара его подбросило вверх, после чего он упал на проезжую часть.

Видеокамера компании "Сампо.ру" запечатлела момент ДТП.