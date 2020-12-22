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Автомобиль в Петрозаводске сбил пешехода, переходившего дорогу на красный свет (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
08:50, 23 Декабря 2020
фото: сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии"
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Автомобиль в Петрозаводске сбил пешехода, вышедшего на "зебру" на красный свет: перед этим он долго ждал зеленого, но ему надоело.

О происшествии сообщил сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Авария произошла  вечером 22 декабря на улице Чапаева, на регулируемом пешеходном переходе у дома №4.

Судя по видеозаписи, пешеход долго стоял на "островке безопасности", дожидаясь зеленого сигнала светофора. Через некоторое время он решил больше не ждать и пошел на красный.

В этот момент легковой автомобиль двигался по улице Чапаева со стороны улицы Шотмана. Ему горел зеленый сигнал светофора.

Пешеход не заметил приближавшуюся машину и попал под колеса. От удара его подбросило вверх, после чего он упал на проезжую часть.

Видеокамера компании "Сампо.ру" запечатлела момент ДТП.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-12-23 10:50:23
Ну это же свобода, друзья мои. Не все же рабски цепляются за свою никчемную рабскую жизнь (как, например, я). Человек не захотел ждать на островке, он как свободный человек ответственно решил для шо станет овощем и будет какить под себя всю оставшуюся жысь.
Чужой выбор надо уважать.
Горожанин
2020-12-23 09:26:59
Один слепой и безответственный перед переходом, другому лень голову повернуть ... люди, что с вами?
Гость
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