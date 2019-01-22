Пешехода сбили на "зебре" в Петрозаводске

Авария случилась в микрорайоне Сулажгора.

По данным городской Единой дежурно-диспетчерской службы, 21 января в 13.45 на ул. Сулажгорская, 4. 72-летний водитель на автомобилей "ВАЗ-2112" наехал на 49-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

"Пострадала пешеход. Назначено амбулаторное лечение", - отметили в службе.