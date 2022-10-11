Пешеходы ходят гуськом по заваленным снегом тротуарам в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Петрозаводчане жалуются на уборку тротуаров в столице Карелии.

В редакцию «Столицы на Онего» обратились жители Октябрьского района. Утром они вынуждены были протаптывать тропинки на тротуарах.

«Снегопады в нашем городе — это всегда неожиданность для коммунальных служб. Успеют почистить проезжую часть, так не хватит сил почистить тротуары, и пешеходы бегают гуськом. Вот так выглядит сегодня тротуар на Октябрьском проспекте», — пишет петрозаводчанка, прислав фото тротуара.

В минувший вторник, 6 декабря, жители Соломенного возмущались уборкой снега с дорог.

«Какое сказочное свинство со стороны коммунальных служб. Проезжую часть вроде почистили, но снег сгребли на "тротуар". Одно лечим, другое калечим!», - пишут в паблике «ТОС Соломеное».

Ранее глава Петрозаводска оценил работу подрядчика по уборке города: «Падать стали меньше».