Пешеходы в Петрозаводске теперь могут управлять светофорами через смартфоны

В Петрозаводске появился первый светофор, на котором пешеходы могут сами зажигать зеленый свет с помощью специального мобильного приложения для смартфонов.

Об этом рассказал глава города Владимир Любарский.

По его словам, такие светофоры установливаюся для незрячих пешеходов.

«Система предусматривает оснащение светофорных объектов аудио информированием. Встроенный голосовой помощник оповещает незрячего пешехода, когда и через какую улицу разрешен переход, заранее предупреждает об окончании времени разрешенного перехода», — написал мэр на своей странице Вконтакте.

По его словам, первый «умный» светофор заработал на пересечении Лососинского шоссе и улицы Попова. Планируется установка ещё пяти.

Оборудование проводится за счет гранта главы Республики Карелия, который выиграла автономная некоммерческая организация «Центр социально трудовой реабилитации «Гармония».



