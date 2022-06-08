Песков рассказал о планах на случай расширения НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что у Минобороны есть планы на случай вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у министерства обороны России есть планы по мерам обеспечения безопасности страны в свете запуска процесса вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил о запуске процесса ратификации протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу. Ранее мэр Лаппеенранты в Финляндии Киммо Ярву предложил разместить в городе базу НАТО.

«Такие варианты прорабатывают не в Кремле, а в министерстве обороны. Мы с вами уже много раз говорили, что соответствующие планы там есть, и работа ведется по обеспечению нашей безопасности», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, прорабатывается ли в Кремле вариант размещения базы НАТО на границе с Россией и чем Москва может ответить в связи с этим.