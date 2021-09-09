Песков рассказал о заболевших коронавирусом в окружении Путина

Дмитрий Песков заявил, что все заболевшие COVID-19 в окружении Путина не ревакцинировались вовремя.

В окружении президента России Владимира Путина десятки заболевших COVID-19, в основном это те, кто обеспечивает работу, быт и безопасность главы государства, рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом информирует РИА Новости.

«Действительно, кто-то был инфицирован. И поскольку происходит общение внутри группы обеспечения, то произошло инфицирование значительного количества людей», — пояснил он.

Представитель Кремля отметил, что практически у всех заболевших в окружении президента людей после прививки прошло определенное время, а титры антител упали. Кроме того, они не ревакцинировались вовремя, поэтому и заразились коронавирусом.

Песков также добавил, что глава страны работает в обычном режиме, а людей, которые обеспечивают его деятельность, хватает. Кроме того, российскому лидеру проводят необходимые тестирования.

Путин 14 сентября сообщил, что уходит на самоизоляцию из-за того, что целый день до этого общался с сотрудником, заболевшим COVID-19. Песков подчеркнул, что российский лидер абсолютно здоров. В четверг глава государства уточнил, что в его окружении болеют несколько десятков человек.

Президент привился от коронавируса вакциной «Спутник V» минувшей весной.

В конце июля его пресс-секретарь рассказал, что в Кремле продолжают соблюдать меры предосторожности при общении Путина с людьми. Перед встречей с ним некоторые собеседники могут пройти тщательное тестирование, а кто-то уходит на карантин, все зависит от ситуации.