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Петербурженка пыталась вынести четыре бутылки элитного алкоголя из магазина в райцентре Карелии

Новости. Криминал
12:35, 21 Сентября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Михаил Почуев

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Росгвардейцы задержали жительницу культурной столицы, которая хотела пронести мимо кассы алкоголь на 4 тысячи рублей.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, ближе к вечеру 20 сентября сработала тревожная сигнализация сетевого магазина в Олонце. Группа задержания районного отдела вневедомственной охраны выяснила, что 39-летняя посетительница пыталась пронести мимо кассы четыре бутылки элитного алкоголя и две бутылки крепкого спиртного. Общая стоимость похищенного составил около четырех тысяч рублей.

При установлении личности выяснилось, что покупательница зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Она была задержана сотрудниками Росгвардии по подозрению в совершении кражи, доставлена в отдел внутренних дел – решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее два пьяных гражданина Финляндии попались на выносе алкоголя из магазина в Сортавале.

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