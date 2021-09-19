Петербурженка пыталась вынести четыре бутылки элитного алкоголя из магазина в райцентре Карелии

Росгвардейцы задержали жительницу культурной столицы, которая хотела пронести мимо кассы алкоголь на 4 тысячи рублей.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, ближе к вечеру 20 сентября сработала тревожная сигнализация сетевого магазина в Олонце. Группа задержания районного отдела вневедомственной охраны выяснила, что 39-летняя посетительница пыталась пронести мимо кассы четыре бутылки элитного алкоголя и две бутылки крепкого спиртного. Общая стоимость похищенного составил около четырех тысяч рублей.

При установлении личности выяснилось, что покупательница зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Она была задержана сотрудниками Росгвардии по подозрению в совершении кражи, доставлена в отдел внутренних дел – решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее два пьяных гражданина Финляндии попались на выносе алкоголя из магазина в Сортавале.