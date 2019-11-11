Петербуржец пытался провезти из Финляндии в Карелию 24 кг еды для себя и собак
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Житель Санкт-Петербурга, пересекавший границу с излишком продуктов, был привлечен к ответственности, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.
Так, 14 октября житель Санкт-Петербурга, направляясь домой из Финляндии, пересекал границу в МАПП "Вяртсиля". С собой он вез 4 упаковки курицы в маринаде, упаковку свинины, банку тушеной оленины, 3 упаковки сыра в нарезке, рыбу соленую и копченую и корм для собак – всего 24 кг сырой и готовой продукции животного происхождения.
Ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора на ввоз у петербуржца не было.
Всю продукцию, не прошедшую термическую обработку, а также готовую продукцию сверх нормы ввоза в 5 кг на одно физическое лицо гражданину пришлось вернуть на сопредельную территорию.
Нарушитель был оштрафован на 500 рублей.
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