Петербуржец задушил жителя Карелии и инсценировал его гибель

Через девять месяцев после преступления полицейские задержали петербуржца, подозреваемого в убийстве жителя Карелии.

Ночью 7 февраля в квартире на Дыбенко полицейские задержали 38-летнего мужчину. Его подозревают в том, что девять месяцев назад в селе Павлово Ленинградской области он убил 30-летнего жителя Карелии, пишет 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

По версии следствия, 22 мая товарищи гуляли в квартире-студии одного из домов по Морскому проезду. Во время застолья произошла ссора, в ходе которой петербуржец избил оппонента и задушил его бельевой верёвкой. Он не стал снимать с шеи погибшего петлю, а привязал верёвку к ручке туалета.

Судебные медики разоблачили попытку пустить следствие на ложный след.



Задержанному петербуржцу изберут меру пресечения.

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