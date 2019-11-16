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Новости. Общество
10:10, 16 Ноября 2019

Петиция "Сегежский мор" появилась на change.org после массовой гибели птиц в Карелии

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Петиция "Сегежский мор", адресованная главе Карелии Артуру Парфенчикову, появилась на сайте на change.org после массовой гибели птиц.

"В нашем городе "СЕГЕЖА" происходит постоянный выброс химикатов в воздух ,который в последствии образует туманы с едким, мягко сказать, неприятным запахом, порой невозможно открыть окна, вонь ужасная. Так же постоянные загрязнения воды. Желтый, порой коричневый цвет, осадки, запах. Все это достаточно серьёзно, город травят, говоря что показатели в норме. Но мы видим совершенно обратное. У нас умирают птицы,осадки идут с жёлтыми химическими отходами, это эпидемия. Здесь нет ничего в пределах норм", - утверждают авторы петиции.

"Мы должны это остановить ,не дать экологии окончательно погибнуть. Люди должны дышать, а не задыхаться. Нет ничего ценнее нашего здоровья, жизни живых людей! Не останемся равнодушными к нашей общей проблеме! Установите на комбинат фильтры ! И проблема с желтым снегом будет решена ! И все жители будут здоровые и счастливые" - требуют авторы обращения.

К настоящему моменту петицию подписали 120 человек.

Напомним, о массовой гибели птиц после тумана, опустившегося на город, рассказали жители Сегежи в соцсетях. Власти Карелии заявили, что приняты экстренные меры для нормализации ситуации.

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Комментарии

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кир
2019-11-16 10:47:02
Этот сайт вражеский.
drug
2019-11-16 10:39:17
Привлечь к уголовной ответственности руководство предприятия, у них должна быть своя хим.лаборатория, работников лаборатории так же к ответственности.
Органы власти и правопорядка в отставку, когда началась работа и проверка.
Что с гибелью птиц, где они, их иследовали.
Гость
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