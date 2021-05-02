ПетрГУ получит миллионы на разработку мобильного приложения

Петрозаводский госуниверситет вошел в число победителей Всероссийского грантового конкурса Росмолодежи.

Об этом сообщила пресс-служба ПетрГУ.

Вуз получит финансирование для реализации двух проектов.



В их числе разработка студенческого мобильного приложения «СКС РФ» 2.0. Оно предназначено для студентов, которые хотят экономить на покупках. Благодаря приложению, им не нужно будет носить с собой пластиковую карту. Пользователи приложения смогут показать на кассе виртуальную карту СКС РФ и получить скидку на каждую покупку.

На разработку приложения выделено 3,7 млн рублей.

Еще один грант в размере 2,8 млн рублей выделен ПетрГУ для организации полуфинала Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты».