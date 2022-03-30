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ПетрГУ увеличит количество бюджетных мест и будет учить больше студентов по IT-направлениям

Новости. Общество
15:12, 21 Апреля 2022
фото: © Pixabay

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В условиях внешних санкций принципиально важно усиливать подготовку востребованных специалистов.

Новая экономическая ситуация перекраивает рынок труда. И сейчас, и в перспективе будут необходимы профессионалы, которые займутся созданием отечественной электронной продукции.

Это требование учитывается при формировании программ высшего образования. Государство поддерживает сферу технологий, электроники и IT и создает условия для обучения и работы.

В прошлом году Петрозаводский университет увеличивал количество мест для абитуриентов по IT-специальностям. Этим летом вуз примет еще больше будущих программистов.

«IT-специальности входят в число востребованных абитуриентами направлений, наряду с медициной, экономикой, юриспруденцией, биологией, строительными и гуманитарными профессиями, обучением в области сервиса и туризма, — говорит ректор Петрозаводского университета Анатолий Воронин. — В этом году ПетрГУ увеличивает число мест для будущих IT-специалистов по разным направлениям: на ступени бакалавриата на 5-7%, по программам магистратуры — на 15%. А в 2023-м мест для бакалавров станет больше еще на 7%».

Этим летом Петрозаводский госуниверситет в целом планирует принять на бюджетные места 1528 студентов на очное отделение и 105 на заочную форму обучения.

«ПетрГУ в этом году также увеличил контрольные цифры приема на бюджетные места, в том числе по направлениям обучения, связанным с высокими технологиями. Кроме того, например, в Институте математики и информационных технологий открыты две новые образовательные программы магистратуры — „Интеллектуальные интернет-технологии“ и „Анализ данных (Data Science)“. В условиях внешних санкций нам принципиально важно усиливать подготовку специалистов по этим направлениям. Наш вуз — это крупный научно-исследовательский центр, который славится своими разработками в том числе в области математики и информационных технологий, микро- и наноэлектроники. И здесь у молодежи есть все возможности получить глубокие и качественные знания, начать профессиональное становление», — рассказал проректор ПетрГУ Василий Катаров.

Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, по поручению президента ежегодно увеличивается количество бюджетных мест в вузах.

«Вузы готовят кадры с учетом запросов экономики. Сегодня стране нужны специалисты, которые смогут работать с промышленным оборудованием, создавать бытовую технику и гаджеты, обслуживать электрические машины и станки. Поэтому более 18,6 тыс. мест в области электроники выделено на программы бакалавриата и специалитета, то есть для тех ребят, которые смогут начать работу сразу после выпуска», — рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

В этом учебном году в российских вузах также выделено почти 24,5 тыс. бюджетных мест по специальностям и направлениям подготовки «Электроника, радиотехника и системы связи», «Технологии материалов», «Нанотехнологии и наноматериалы».

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