Петросовет: Чистая прибыль обновленного "Автоспецтранса" может достигнуть 8,2 млн рублей ежегодно

На сессии Петросовета 27 марта было одобрено решение об объединении двух предприятий: "Дорожно-эксплуатационного управления" и "Автоспецтранса".

По итогам работы в 2018 году ПМУП "ДЭУ" фактически признано убыточным. Доходы предприятия от своей основной деятельности, предусматривающей сдачу муниципального имущества в аренду, составили 20 млн рублей. Порядка 80% из этих средств пошли на выплату заработной платы сотрудников и страховые взносы, оставшиеся средства были направлены на налоговые отчисления и другие текущие расходы. Помимо этого, у дорожного управления накоплена серьезная задолженность перед администрацией в размере 8 млн рублей.

Муниципальное предприятие "Автоспецтранс", основным видом деятельности которого на сегодня является санитарная очистка города от бытовых отходов, сбор и вывоз мусора, напротив демонстрирует финансовую состоятельность. По итогам прошлого года чистая прибыль МУП составляет порядка 2,6 млн рублей.

Согласно выводам, приведенным в пояснительной записке к проекту решения городским комитетом ЖКХ, при реорганизации путем присоединения ПМУП "ДЭУ" к ПМУП "Автоспецтранс" произойдет увеличение основных фондов предприятия, ожидается, что уже в 2020-2021 годах обновленное муниципальное предприятие "Автоспецтранс" будет показывать чистую прибыль в размере 8,2 млн рублей ежегодно.

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