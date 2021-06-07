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Петросовет: объект муниципальной недвижимости на улице Боровой необходимо сохранить и восстановить

Новости. Общество
11:30, 08 Июня 2021
фото: © Петросовет

На совместном совещании депутатов Петрозаводского городского совета и специалистов Комитета экономического развития администрации Петрозаводска рассмотрели варианты дальнейшего использования неэксплуатируемого здания на улице Боровая, 7а.

В рабочем заседании приняли участие и. о. председателя Петросовета Александр Ханцевич, депутаты горсовета Павел Сандберг, Дмитрий Романов и Игорь Мленик, а также председатель комитета экономического развития Эдуард Марченко.

Руководитель городского комитета экономразвития сообщил, что в настоящее время отдельно стоящее здание на улице Боровая, д. 7а общей площадью свыше 340 кв. метров находится на балансе города и фактически не эксплуатируется. Ранее администрация города предприняла попытку сдать объект в аренду в связи с тем, что арендатор оказался недобросовестным, договор с ним расторгнут в судебном порядке. В начале года в целях снижения бюджетных расходов на содержание нежилого здания, а также для пополнения доходной части бюджета округа поступило предложение включить данное неиспользуемое муниципальное имущество в Программу приватизации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Однако на сессии 12 мая депутатский корпус принял консолидированное решение дополнительно проработать вопрос о дальнейшей судьбе объекта и возможных вариантах его эффективного использования.




© Яндекс.Карты
Депутат Петросовета, директор ПМУП «Агентство городского развития» Дмитрий Романов отметил, что здание на улице Боровой необходимо восстановить и передать для нужд городского центра молодежи или других социальных учреждений. Депутат добавил, что его позицию на рабочей встрече предварительно поддержал глава Петрозаводска Владимир Любарский, а также специалисты в сфере молодежной политики и петрозаводчане. Накануне заседания Дмитрий Романов вместе с председателем постоянной комиссии по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию Павлом Сандбергом побывали в здании и оценили общее конструктивное состояние помещений как удовлетворительное.

— Мы понимаем, что в бюджете города достаточных средств для содержания, обеспечения охраны и ремонта подобных неэксплуатируемых здании нет. При этом на сегодня в отдаленном микрорайоне существует острая потребность в помещениях, предусмотренных под размещение подростковых клубов или других организаций социальной направленности, поэтому здание на Боровой необходимо сохранить. Со своей стороны ПМУП «Агентство городского развития», в случае закрепления за ним данного объекта, готово в оперативном порядке обеспечить сохранность имущества и ликвидировать доступ в здание третьих лиц, а также в самое ближайшее время начать восстановление объекта за счет собственных средств муниципального предприятия. После реконструкции объект будет передан в ведение города, одному из муниципальных учреждений, для дальнейшего эффективного использования, — сообщил Дмитрий Романов.

Депутаты Петрозаводского городского совета, участвующие в заседании, единогласно поддержали предложение Дмитрия Романова и рекомендовали администрации Петрозаводска предоставить на праве хозяйственного ведения ПМУП «Агентство городского развития» данный муниципальный объект недвижимости по адресу улице Боровая, 7а для приведения его в надлежащее состояние.

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Комментарии

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кир
2021-06-08 11:47:43
А как насчет здания на Комсомольском проспекте, построенного для родственника Виктора Степанова, как тогда писали? И вы живете в цифровом веке? :)
Гость
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