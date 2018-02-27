Петросовет отменил решение об увеличении арендной платы за землю

Власти Петрозаводска отказались от решения об увеличении в семь раз арендной платы за землю под объектами бытового обслуживания населения.

Сегодня на сессии Петрозаводского городского совета депутаты внесли изменения в порядок определения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Прежний документ устанавливал для расчета арендной платы коэффициент в размере 18%, в том числе, для земельных участков под объектами бытового обслуживания.

По оценке депутатов, применение такого коэффициента приводит к многократному увеличению финансовой нагрузки на арендаторов - более чем в семь раз. По этой причине предприниматели могли прекращать свою деятельность.

Что депутаты предложили в качестве альтернативы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".