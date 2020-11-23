Петросовет решил, как потратить дополнительные деньги из республиканского бюджета

Администрация Петрозаводска планирует увеличить расходы бюджета города за счет дополнительной финансовой помощи из республиканского бюджета.

Это следует из проекта решения Петросовета о внесении изменений в муниципальный бюджет.

В документе перечислены статьи расходов, на которые будут направлены дополнительные средства.

В их числе обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Куда еще потратят дополнительные деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".