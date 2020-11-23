Петросовет решил, как потратить дополнительные деньги из республиканского бюджета

Администрация Петрозаводска планирует увеличить расходы бюджета города за счет дополнительной финансовой помощи из республиканского бюджета.
Это следует из проекта решения Петросовета о внесении изменений в муниципальный бюджет.
В документе перечислены статьи расходов, на которые будут направлены дополнительные средства.
В их числе обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Куда еще потратят дополнительные деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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