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Петросовет решил, как потратить дополнительные деньги из республиканского бюджета

Новости. Общество
14:47, 24 Ноября 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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Администрация Петрозаводска планирует увеличить расходы бюджета города за счет дополнительной финансовой помощи из республиканского бюджета.

Это следует из проекта решения Петросовета о внесении изменений в муниципальный бюджет.

В документе перечислены статьи расходов, на которые будут направлены дополнительные средства.

В их числе обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Куда еще потратят дополнительные деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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