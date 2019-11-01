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Новости. Криминал
09:54, 01 Ноября 2019
фото: © Факультет журналистики МГУ/Анастасия Осипова

Петрозаводчан будут судить за кражу полумиллиона рублей из банка

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Прокуратура утвердила обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении местных жителей, обманувших банковскую организацию, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 40-летний петрозаводчанин и 30-летняя сотрудница одного из банков договорились о совместном хищении денег.

Согласно разработанному плану, обвиняемый предоставил своей знакомой – кассиру банка ксерокопию паспорта соседа по дому для оформления на его имя кредита на сумму 550 тысяч рублей. Ксерокопия документа была получена обвиняемым ранее, так как он являлся "старшим" по дому и имел копии паспортов всех жильцов.

Кассир, выполняя свою роль, оформила кредит на имя ничего не подозревавшего человека и перевела его на счет сообщника. Из этой суммы обвиняемый передал соучастнице 50 тысяч рублей, а остальные деньги присвоил себе.

Злоумышленник для сокрытия преступления оставил на счете определенную сумму, чтобы списывались ежемесяные платежи.

Уголовные дела направлены в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в апреле житель Карелии пытался взять телефон в кредит по чужому паспорту.

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