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Новости. Общество
18:20, 29 Марта 2019
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив

Петрозаводчан предупредили об опасности возникновения лесных пожаров

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Источниками повышенной опасности в весенний период становятся сухая растительность и мусор, сообщили в мэрии Петрозаводска.

После таяния снега горожанам следует соблюдать особую внимательность на территориях, примыкающих к лесным массивам. В августе 2016 года правительством России утверждены изменения в Правила пожарной безопасности в лесах.

В соответствии с этим документом, в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, местного самоуправления, юридические лица, граждане, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, владеющие и пользующиеся территориями, прилегающими к лесу должны обеспечивать их очистку от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра (иным противопожарным барьером).

О мерах безопасности во время лесных пожаров также можно ознакомиться на сайте Администрации города.

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