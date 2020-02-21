Петрозаводчан приглашают метнуть валенок и бесплатно поесть каши

Горожан приглашают на семейный физкультурно-спортивный праздник "Динамо", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Любителей активного отдыха ждут завтра на трассе "Фонтаны" в 10.20.

В субботу, 22 февраля, карельское региональное физкультурно-спортивное общество "Динамо" проводит большой семейный праздник с насыщенной развлекательной программой: конкурсы, семейная эстафета, армрестлинг, перетягивание каната, метание валенка, стрельба по мишеням из пневматических винтовок.



Будет развёрнута полевая кухня, где можно поесть горячую гречневую кашу с тушёнкой и выпить чай.

Ранее сообщалось, что лыжную трассу в Петрозаводске "завалили" снегом для фестиваля KareliaSkiFest.