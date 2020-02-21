890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Власти Карелии ошиблись с датой столетия республики 3
Сегодня 15:29
Пенсионеров из "аварийки" пытаются насильно вселить в квартиру в отдаленном микрорайоне Петрозаводска 5
Сегодня 15:23
Подсчитаны размеры зарплат "указных" бюджетников Петрозаводска после повышения 3
Сегодня 13:15
Ученый РАН объяснил вспышку в небе над Карелией 1
Сегодня 13:04
Заяц укусил жительницу Карелии 3
Сегодня 09:58

Петрозаводчан приглашают метнуть валенок и бесплатно поесть каши

Новости. Спорт
18:20, 21 Февраля 2020
фото: © ТАСС / Артем Геодакян
Загрузка...

Горожан приглашают на семейный физкультурно-спортивный праздник "Динамо", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Любителей активного отдыха ждут завтра на трассе "Фонтаны" в 10.20.

В субботу, 22 февраля, карельское региональное физкультурно-спортивное общество "Динамо" проводит большой семейный праздник с насыщенной развлекательной программой: конкурсы, семейная эстафета, армрестлинг, перетягивание каната, метание валенка, стрельба по мишеням из пневматических винтовок.

Будет развёрнута полевая кухня, где можно поесть горячую гречневую кашу с тушёнкой и выпить чай.

Ранее сообщалось, что лыжную трассу в Петрозаводске "завалили" снегом для фестиваля KareliaSkiFest.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2020-02-21 19:54:15
Вот радость-то для поцреёнутых голодающих! Только недавно уху давали, и вот - КАША!
Только почему-то частушка "Сектора Газа" вспоминается:
"Удивляется народ -
- Мало партия дает.
Наша партия не ... ,
Чтобы каждому давать!".
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.02.2020, 12:18
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус
15.02.2020, 10:32
У Железнодорожного вокзала в Петрозаводске теперь можно припарковаться только за деньги (ФОТОФАКТ)
14.02.2020, 06:40
Директору школы Петрозаводска, пристыдившую ученицу за толстые ноги, грозит увольнение
17.02.2020, 17:35
Захватившие лесное озеро в Карелии бизнесмены набросились на рыбаков с пистолетом
17.02.2020, 17:15
Как захватили лесное озеро в Карелии
15.02.2020, 17:49
"Вы стройте у себя рядом с домом! Вы почему рядом с нашими домами строите?"

Аналитика

Сегодня 15:28
Обществоведение
Республика Карелия как детище заместителя Дзержинского 2
"Столетие" республики оказалось придумано ее властями для привлечения в регион федеральных средств.
Борьба с немым убийцей
Сегодня 13:58
Элиссан Шандалович: "Северные надбавки с первого дня работы – важная мера поддержки молодежи"
20.02.2020 17:19
"Сегежа будет дышать чистым и свежим воздухом" 1
20.02.2020 16:53
"Мы должны определиться, во что верим!" 6
20.02.2020 11:16
Вся аналитика

Чтиво

20.02.2020 15:02
Без политики
Костная клиника: кровь почистили - и вдруг отступил былой недуг
Метод внутривенной лазерной очистки крови (ВЛОК) часто называют "волшебной пилюлей" для организма.
Что подарить мужчинам на 23 февраля
20.02.2020 14:44
Историки разошлись в памятных датах 5
19.02.2020 12:31
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о предстоящих поправках в Конституцию
19.02.2020 16:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»