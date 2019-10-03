Петрозаводчан приглашают на Всероссийский день ходьбы

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Всероссийский день ходьбы состоится в воскресенье, 6 октября, сообщили в администрации Петрозаводска.
Старт будет дан на стадионе "Юность" в 11 часов.
В программе мероприятия:
9.00 – 10.30 - выдача нагрудных номеров
11.00 -11.15 - торжественное открытие
11.15 - старт на дистанции 1,5 и 3 км
12.15 - подведение итогов и награждение
Обязательна регистрация участников через интернет-сервис.
Неважно, сколько вам лет, любите ли вы обычную ходьбу или скандинавскую или же просто готовы с радостью делить успех близких и друзей. Принять участие во "Всероссийском дне ходьбы" может каждый и быть лучшим в одной из номинаций:
1. "Юный участник"
2. "Опытный участник";
3. "Дружный коллектив";
4. "Физкульт-семья"
Участие в мероприятии бесплатное. Контактный телефон: +7-911-669-09-89
Организатор мероприятия - Олимпийский Совет Республики Карелия.
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