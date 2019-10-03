Петрозаводчан приглашают на Всероссийский день ходьбы

Всероссийский день ходьбы состоится в воскресенье, 6 октября, сообщили в администрации Петрозаводска.

Старт будет дан на стадионе "Юность" в 11 часов.

В программе мероприятия:

9.00 – 10.30 - выдача нагрудных номеров

11.00 -11.15 - торжественное открытие

11.15 - старт на дистанции 1,5 и 3 км

12.15 - подведение итогов и награждение

Обязательна регистрация участников через интернет-сервис.

Неважно, сколько вам лет, любите ли вы обычную ходьбу или скандинавскую или же просто готовы с радостью делить успех близких и друзей. Принять участие во "Всероссийском дне ходьбы" может каждый и быть лучшим в одной из номинаций:

1. "Юный участник"

2. "Опытный участник";

3. "Дружный коллектив";

4. "Физкульт-семья"

Участие в мероприятии бесплатное. Контактный телефон: +7-911-669-09-89

Организатор мероприятия - Олимпийский Совет Республики Карелия.