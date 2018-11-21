Петрозаводчан приглашают пройти тест по истории Отечества

Международная просветительская акция охватит все регионы России и более 45 стран мира, сообщили в администрации Петрозаводска.

Тест по истории России проводится с 2015 года. В этот раз акция будет посвящена 25-летию Конституции РФ, при этом значительная часть вопросов теста будет касаться роли личности в истории страны.

Участие в тесте по истории Отечества является добровольным и бесплатным.

В следующую пятницу 30 ноября с 11.00 по московскому времени тест будет доступен онлайн на сайте проекта: http://кдгр.рф

В целях подготовки к акции организаторы формируют перечень специальной литературы и размещают его на сайте http://кдгр.рф для бесплатного использования.

Цель теста - оценка уровня исторической грамотности граждан Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, привлечение внимания к получению знаний об отечественной истории.