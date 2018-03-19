Петрозаводчан просят не возвращать билеты на концерт группы "Пикник", отмененный из-за ДТП

Организаторы концерта рок-группы "Пикник", который в Петрозаводске 1 апреля не состоится, попросили зрителей не возвращать билеты, а дождаться выступления артистов в другой день.

Ранее стало известно, что попавшие 16 марта в ДТП музыканты группы "Пикник" вынуждены были перенести на неопределенный срок выступления в Калининграде, Мурманске и Петрозаводске.

В карельской столице артистов ждали 1 апреля. В паблике мероприятия в "ВКонтакте" появилось объявление, что концерт группы "Пикник" позднее "обязательно состоится", все билеты действительны, но при необходимости их можно вернуть.

"В связи с необходимостью реабилитации музыкантов после ДТП, принято решение о переносе ближайших концертов, в том числе в Петрозаводске, на другие даты. Точную дату концерта мы озвучим сразу, как только получим информацию от менеджмента коллектива. Все приобретённые ранее билеты будут действительны на новую дату, обменивать их не нужно. Вместе с тем, согласно законодательству, вы вправе вернуть купленные билеты по месту их приобретения", - сказано в сообщении.

Вместе с тем петрозаводчан просят не возвращать билеты.

"Просим вас по возможности воздержаться от этого, чтобы делом поддержать и музыкантов, и организаторов. Повторимся: концерт обязательно состоится, точная дата будет известна позже", - отмечается в группе.