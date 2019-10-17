Петрозаводчан возили на неисправном автобусе

Сотрудники ГИБДД в ходе рейда выявили нарушения при перевозке пассажиров, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В Петрозаводске проходит профилактическое мероприятие "Безопасный автомобиль".

Сотрудники отделения технического надзора Госавтоинспекции Петрозаводска 16 октября проверили автобусы на остановочных пунктах пригородных и междугородних маршрутов.

Автоинспекторы проконтролировали техническое состояние маршрутных автобусов, наличие и исправность тахографов, соблюдение водителями режима труда и отдыха, путевую документацию, наличие технического осмотра у автобусов, соблюдение водителями правил дорожного движения.

В ходе рейда пресечено 2 нарушения ПДД водителями автобусов.

В первом случае - это техническая неисправность: на автобусе были неисправны фонари заднего хода, водитель привлечен к административной ответственности.

Второй водитель осуществлял перевозку пассажиров без путевого листа. За данное нарушение водителю грозит штраф в размере 500 рублей, а для юридическому лицу – 30 тысяч рублей.

Мероприятия будут продолжены.