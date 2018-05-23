Петрозаводчан зовут высадить в городе цветы, которые они сами и вырастили

По теме
В Петрозаводске стартовали экологические акции в рамках программы "Цветы родному городу", сообщили в пресс-службе администрации города.
Выращенные горожанами декоративные растения уже украсили клумбу в районе улицы Ленинградской.
"Программа "Цветы родному городу" реализуется с 2014 года.
Воспитанники образовательных учреждений и неравнодушные горожане выращивают весной цветочную рассаду, которую затем передают для высадки на городских клумбах", - рассказала начальник управления благоустройства и экологии администрации города Анна Дудырина.
В этом году предусмотрено несколько мест, которые будут украшены цветами в рамках экологической благотворительности.
"Это клумба возле пересечения улицы Ленинградской и набережной Варкауса, где воспитанники детского сада №111 уже высадили первую рассаду бархатцев, а также клумбы в Прибрежном парке на улице Пушкинской и на улице Энгельса, неподалеку от мемориального комплекса, посвященного строителям Карелии", - отметила Анна Дудырина.
Мероприятия по озеленению клумбы на улице Энгельса запланированы на 11 часов 26 мая.
Администрация приглашает всех горожан, желающих принять в ней участие в акции.
Комментарии