Петрозаводчанам напомнили номера "горячих линий", актуальные во время режима самоизоляции

Горожане могут получить информацию о режиме работы различных учреждений, почты, медицинских и кредитных организаций, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Сотни звонков ежедневно поступают на круглосуточный номер 051 Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска. Горожане сообщают о несоблюдении установленных ограничений магазинами и предприятиями, о нарушениях режима самоизоляции и других актуальных проблемах.

Администрация напоминает телефоны горячих линий и оперативных служб:

- МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" – 051;

- единая горячая линия РК по информированию граждан в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции – 8- 800-200-35-05;

- работа медицинских психологов - (+7) 900-458-43-36;

- Роспотребнадзор – 8-800-100-0004;

- Минздрав – 8-800-201-06-57;

- Роструд – 8-800-707-88-41 (по невыплате зарплат в бюджетных и коммерческих организациях);

- Трудовая инспекция – 8(814-2) 78-43-67 (по вопросам нарушений трудовых прав работников);

- горячая линия по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам – 8-800-200-34-11;

- Министерство экономического развития РК – (8142) 79-23-64, (8142) 79-23-66;

- АО "Корпорация развития" – 8-800-100-29-80;

- горячая линия Уполномоченного по защите прав предпринимателей РК – (8142) 792364, (8142) 792368, (8142) 792402;

- Торгово-промышленная палата России (по вопросам форс-мажорных обстоятельств, возникших при исполнении договоров (контрактов) - 8-800-201-34-30;

- управление труда и занятости РК – (8142)59-26-26 (по вопросам оплаты труда и трудовых отношений), (8142) 59-28-64 (по вопросам содействия трудоустройству, выплаты пособия по безработице).