Петрозаводчанам назвали безопасные для купания места

Управление Роспотребнадзора по Карелии проверило водоемы Петрозаводска.

Пробы воды и почвы были отобраны из мест отдыха у воды на территории Петрозаводска в Каменном карьере и местечке Сайнаволок по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям.

Установлено, что все пробы соответствовали требованиям санитарного законодательства.



Ранее сообщалось, что в популярных среди петрозаводчан местах купания нашли опасные бактерии. В 2020 году, как и в предыдущие годы, пляжи на территории Петрозаводска утверждены не были.