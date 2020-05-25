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Петрозаводчане могут обратиться за бесплатной юридической помощью

Новости. Общество
08:40, 26 Мая 2020
фото: © Pixabay.com
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С 1 марта 2020 года по 31 августа 2021 года жители Петрозаводска могут бесплатно получать юридические услуги социально-правового характера, сообщили в городской администрации.

К ним относятся бесплатные юридические консультации по вопросам реализации прав, их защиты; оформление юридически значимых заявлений и ходатайств; подборка материалов судебной практики.

Также автономная некоммерческая организация по оказанию юридических услуг "Презумпция" осуществляет экспертизы по признанию деревянных жилых домов непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу.

Работа с населением организована в общественной приемной по адресу: пр. Ленина, 22 А, каб. 3, по рабочим дням с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, телефон для предварительной записи: +7-900-461-12-85.

Юридические консультации проводятся в рабочее время по телефонам: 8-800-201-37-85 (бесплатный для звонящих граждан), +7-900-461-12-85 (с бесплатным приложением Вайбер).

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