Петрозаводчанам предлагают выбрать территории для благоустройства

Геннадий Боднарчук призвал петрозаводчан принять активное участие в рейтинговом интернет- голосовании по определению общественных территорий для благоустройства в 2020 году, сообщили в Петросовете.

Рейтинговое голосование, результаты которого позволят спланировать очередность мероприятий в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" (национальный проект "Жилье и городская среда"), будет организовано на официальном сайте администрации. Сроки его проведения: с 9.00 18 октября до 17.00 25 октября.

"В последние годы программа "Комфортная городская среда" стала мощным импульсом развития нашего города. В рамках этого проекта преображаются парки и скверы, ремонтируются дворы, на карте Петрозаводска появляются новые благоустроенные зоны отдыха, но самое главное - изменилось отношение и подход к благоустройству не только городских властей, но и населения. Все мы, замечая происходящие положительные изменения, становимся более ответственными, более активными и внимательными к окружающей городской среде", – отметил спикер Петросовета.

Геннадий Боднарчук напомнил, что всего в рейтинговом голосовании по проектам благоустройства, которое состоялось в карельской столице 18 марта 2018 года, участвовали 62 общественные территории. По итогам мероприятия были выбраны 15 территории, которые планировалось благоустроить в течение пяти лет. Кроме того, тогда же было принято решение проекты, не попавшие в ТОП-15, непременно реализовать во вторую очередь, при первой возможности.



На сегодняшний день 13 из 15 проектов-победителей уже выполнены, а значит, настал момент вернутся к общему списку и определить, какие территории из него будут обустраиваться в 2020 году. Возможность сделать это, как и прежде, предоставят самим гражданам. При этом, по новым условиям, рейтинговое голосование будет признано состоявшимся, а проекты благоустройства получат необходимое финансирование, если в голосовании примут участие свыше 9% от населения города.

"Хочется обратить особое внимание на то, что рамках приоритетного проекта "Комфортная городска среда" федеральные и республиканские средства обеспечивают львиную долю финансирования проектов благоустройства, петрозаводская администрация и депутатский корпус осуществляют организацию, поддержку и контроль их исполнения, но активность самих горожан является главным решающим фактором и принципом при реализации программы на всех этапах. В ходе интернет-голосования, которое состоится с 18 по 25 октября, только сами граждане смогут выбрать один из 39 объектов, который, по их мнению, нуждается в благоустройстве в первую очередь. Уже на основе полученных общих результатов будет составлен обновлённый рейтинг общественных территорий, которые в 2020 году приведут в порядок, – подчеркнул председатель Петросовета. – В связи с этим призываю всех горожан обязательно поучаствовать в рейтинговом голосовании и сделать свой выбор. Каждый ваш голос, уважаемые петрозаводчане, будет решающим, от него напрямую будет зависеть будущее Петрозаводска, то, как будет дальше развиваться и благоустраиваться наш город".

Добавим, что принять участие в голосовании сможет каждый житель карельской столицы старше 14 лет. Отдать свой голос можно будет только за одну территорию из списка.

С другими подробностями проведения рейтингового можно познакомиться на официальном сайте администрации.