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Петрозаводчане интересуются, когда "сотворенное убожество" в Пятом поселке приведут в порядок (ФОТО)

Новости. От читателей
16:09, 14 Ноября 2020
фото: читатель Столицы на Онего
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Жители Петрозаводска ждут, когда благоустроят территорию на улице Пограничной.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на которых запечатлел перекопанную территорию у магазина на улице Пограничной.

"Когда, наконец, приведут в порядок всё это "благоустройство", ведущее к единственному сетевому магазину в районе ул. Пограничной,19, - спрашивает петрозаводчанин. - Это ж как надо не уважать жителей, чтоб такое сотворить и оставить? Кто из чиновников администрации Петрозаводска принял эти работы на земельном участке, принадлежащем городу, и подписал соответствующий акт? Куда смотрит управление благоустройства и экологии администрации города и местные депутаты?"

Горожанин представляет, какая грязь и жижа будет здесь весной.
"Без хороших резиновых сапог точно не пройдешь, - возмущен петрозаводчанин. - Неужели администрации непосильно установить на имеющиеся опоры пару дополнительных консолей со светильниками и развернуть их всех к пешеходной дорожке, найти грунтовый каток и трактор, чтобы разровнять грунт, песок и утрамбовать всё это сотворенное убожество".

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Комментарии

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протестанутый
2020-11-14 16:48:29
Очередной нытик бездельник. Возьми сам и сделай. Или купи себе резиновые сапоги. Лишь бы ныть и фоточки в интернетиках выкладывать. Развелось хипстеров с айфончиками и в кроссовках на босу ногу...
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