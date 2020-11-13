Петрозаводчане интересуются, когда "сотворенное убожество" в Пятом поселке приведут в порядок (ФОТО)

Жители Петрозаводска ждут, когда благоустроят территорию на улице Пограничной.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на которых запечатлел перекопанную территорию у магазина на улице Пограничной.

"Когда, наконец, приведут в порядок всё это "благоустройство", ведущее к единственному сетевому магазину в районе ул. Пограничной,19, - спрашивает петрозаводчанин. - Это ж как надо не уважать жителей, чтоб такое сотворить и оставить? Кто из чиновников администрации Петрозаводска принял эти работы на земельном участке, принадлежащем городу, и подписал соответствующий акт? Куда смотрит управление благоустройства и экологии администрации города и местные депутаты?"

Горожанин представляет, какая грязь и жижа будет здесь весной.

"Без хороших резиновых сапог точно не пройдешь, - возмущен петрозаводчанин. - Неужели администрации непосильно установить на имеющиеся опоры пару дополнительных консолей со светильниками и развернуть их всех к пешеходной дорожке, найти грунтовый каток и трактор, чтобы разровнять грунт, песок и утрамбовать всё это сотворенное убожество".