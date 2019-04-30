Петрозаводчане избили мужчину бутылкой из-под шампанского

Подозреваемые избили мужчину бутылкой, чтоб украсть телефон, сообщили в МВД Карелии.

Ночью 26 апреля в полицию обратился горожанин и сообщил, что на его друга только что напали неизвестные. Прибывшая на место следственно-оперативная группа опросила 18-летнего потерпевшего и установила обстоятельства произошедшего.

Заявитель рассказал, что они вместе с другом сидели на скамейке в микрорайоне Кукковка с бутылкой шампанского. К ним подошли двое мужчин, попросили сигарету, а затем и телефон для совершения звонка.

По завершении телефонного разговора мужчины еще некоторое время общались с молодыми людьми, однако в какой-то момент один из незнакомцев попытался уйти с гаджетом. Возник конфликт, в ходе которого мужчины избили бутылкой потерпевшего и похитили его мобильный.

В течение часа наряд ППС задержал на улице подозреваемых, двух ранее судимых петрозаводчан 40 и 34-х лет. В кармане одного из них находился чужой телефон.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты находятся под стражей. Похищенное изъято.