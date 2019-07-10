Петрозаводчане катались в троллейбусах бесплатно из-за сбоя работы онлайн-касс

Первые дни работы некоторые терминалы онлайн-оплаты распечатывали проездной билет даже в том случае, если на банковской карте покупателя не было денег, сообщили в мэрии Петрозаводска.

За десять дней, прошедших с момента внедрения новой системы, специалисты устранили ряд технических неполадок и настроили оборудование, что позволило избежать сбоев в работе троллейбусных терминалов.

"В первые дни система ошибочно могла отклонить– оплату, отправив банковскую карту в "стоп-лист". Так должно происходить, если на карте недостаточно средств, или она просрочена. Сейчас программный сбой устранен", – сообщила директор ПМУП "Городской транспорт" Елена Стронк.

В первые дни работы некоторые терминалы онлайн-оплаты распечатывали проездной билет даже в том случае, если на банковской карте покупателя было недостаточно средств.

"Петрозаводск – первый город в России, где транспортные онлайн-терминалы работают по "облачной" системе. Вместо контрольно-кассовых аппаратов с фискализированным номером, которые должны быть на каждом троллейбусе, нами используется возможность удаленного доступа терминалов к кассе", отметила директор предприятия.

Новая система позволяет определять банк и страну, выпустившие бесконтактную карту, по которой производится оплата. С начала июля услугами петрозаводских троллейбусов воспользовались не только гости из регионов России, но и граждане Канады, Финляндии, скандинавских стран и даже Уругвая.