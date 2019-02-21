16:15, 21 Февраля 2019
Петрозаводчане могут пожаловаться на управляющие компании в соцсети "ВКонтакте"
Новости по теме
Загрузка...
Эта функция доступна на официальной страничке МКУ "Служба заказчика", сообщили в мэрии Петрозаводска.
Претензии в связи с некачественной работой управляющих организаций Петрозаводска – несвоевременной уборкой придомовых территорий, наличием опасной наледи на крышах и гололедицы во дворах - можно оставлять на страничке "Служба заказчика» в социальной сети "ВКонтакте".
"Сообщения поступают напрямую к нашим к сотрудникам. Соответственно сокращается время реагирования на них", – пояснил исполняющий обязанности директора МКУ "Служба заказчика" Андрей Рогалевич.
Информировать работников можно не только о плохой уборке придомовых территорий, но и о других недостатках в работе управляющих компаний.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
14.02.2019, 10:33
14.02.2019, 10:42
18.02.2019, 09:35
14.02.2019, 17:01
16.02.2019, 09:25
14.02.2019, 21:05
Аналитика
20.02.2019 15:05
Политкухня
Президентское Послание-2019 – попытка вложить новое экономическое содержание в классическую, считавшуюся устаревшей военно-политическую форму. Ну, а что мы хотели в чётвертый срок Владимира Путина?
19.02.2019 13:54
19.02.2019 13:24
18.02.2019 10:55
18.02.2019 09:35
Чтиво
Сегодня 12:21
Личное мнение
Редактору независимого норвежского издания закрыли въезд в Россию, а доступ к самому изданию заблокировали.
18.02.2019 11:43
12.02.2019 12:09
08.02.2019 14:08
Медиа
Сегодня 12:40
Опрос
Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?
Комментарии