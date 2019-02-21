Петрозаводчане могут пожаловаться на управляющие компании в соцсети "ВКонтакте"

Эта функция доступна на официальной страничке МКУ "Служба заказчика", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Претензии в связи с некачественной работой управляющих организаций Петрозаводска – несвоевременной уборкой придомовых территорий, наличием опасной наледи на крышах и гололедицы во дворах - можно оставлять на страничке "Служба заказчика» в социальной сети "ВКонтакте".

"Сообщения поступают напрямую к нашим к сотрудникам. Соответственно сокращается время реагирования на них", – пояснил исполняющий обязанности директора МКУ "Служба заказчика" Андрей Рогалевич.

Информировать работников можно не только о плохой уборке придомовых территорий, но и о других недостатках в работе управляющих компаний.