Петрозаводчане могут пожаловаться в прокуратуру на проблемы с обеспечением детей бесплатными лекарствами

Прокуратура столицы Карелии проведет горячую линию по вопросам реализации прав несовершеннолетних.

Горячая линия по вопросам реализации прав несовершеннолетних на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации состоится в ведомстве 23 декабря, сообщили в администрации Петрозаводска.

В случае систематического нарушения прав детей на получение необходимой помощи их родители (законные представители) могут обратиться с соответствующей жалобой к сотрудникам прокуратуры.

Звонки будут приниматься 23 декабря с 11.00 до 12.00 по телефонам 59-32-60 (приемная) и 59-32-46 (старший помощник прокурора города Алина Юрьевна Краснова).