Петрозаводчане назвали любимые эко-продукты по уходу за лицом

Посетители ТРЦ "Тетрис" рассказали, какими натуральными продуктами по уходу за кожей они пользуются.

Чтобы выглядеть молодо и красиво необходимо выбирать средства для тонизирования, увлажнения и очищения. Реально ли купить качественную косметику для лица с натуральным составом, и при этом сохранить семейный бюджет, рассказали горожане.

В ТРЦ "Тетрис" провели опрос и узнали, какими натуральными продуктами по уходу за кожей пользуются петрозаводчане.

Горожанка Алена выбирала из нескольких продуктов натуральной косметики, но решила остановиться на креме для век с экстрактом огурца и соком алоэ.

"Эффект от крема накопительный, но незначительные изменения можно заметить уже сразу. А цена вообще смешная – 107 рублей", – поделилась Алена.

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