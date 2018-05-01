Петрозаводчане обеспокоены: подростки на Зареке облюбовали расселенный дом

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Неравнодушные петрозаводчане интересуются у городских властей, почему не сносят старые деревянные расселенные дома.
В паблике "Подслушано в ПТЗ" горожанин разместил фото заброшенного расселенного дома на Зареке и поинтересовался, почему его не сносят.
"Хотелось бы узнать, когда будут снесены расселенные дома на Зареке, написал горожанин. - Сегодня, проходя по улице Луначарского мимо одного из таких домов, увидела в доме подростков. Считаю, что их нахождение в таком доме опасно для них самих. Вокруг дома множество осколков от разбитых стекол, в самом доме полна разруха. Хотелось бы обратить внимание властей города на это. Считаю, что такие дома после расселения нужно сносить незамедлительно".
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