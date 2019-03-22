Петрозаводчане обменяли угнанный автомобиль на четыре колеса

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Мужчины откапали автомобиль из сугроба и угнали, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска обратилась 42-летняя гражданка с заявлением о краже машины стоимостью 100 тысяч рублей. Заявительница пояснила, что не пользовалась автомобилем несколько лет.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых, ими оказались два молодых человека. Они откопали автомобиль из сугроба, а затем отбуксировали его на тросе в другой район города.
Петрозаводчане отдали машину знакомому за четыре колеса на литых дисках, а тот в свою очередь разобрал авто на запчасти. Капот поставил на свой автотранспорт, а остальное сдал в пункт приема металла.
На подозреваемых завели уголовное дело. Они находятся под подпиской о невыезде.
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