ВИДЕО: Федеральный канал снял, как в Петрозаводске чистят Лососинку

Со дна реки в центре Петрозаводска убраны десятки старых покрышек, бутылки, строительные конструкции, мусорные баки и скамейки, сообщили в администрации Петрозаводска.

В пойме реки Лососинка 23 июня состоялся субботник. Участие в нем приняли сотрудники администрации города, представители муниципальных учреждений Петрозаводска и экологи-активисты.

В ходе акции собрано и утилизировано более 27 кубометров мусора. Как сообщила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина, массовые мероприятия по очистке территории Петрозаводска будут продолжены.

Участники субботника нашли на дне реки скамейки и мусорные баки, старые шины и бутылки, а также другой мелкий и крупногабаритный мусор.

По словам экологов, еще предстоит убрать порядка 20 тонн мусора.

Субботники будут продолжаться еще несколько выходных, а это значит, что вода в Лососинку вернется не скоро.