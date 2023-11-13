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Петрозаводчане оценили перспективу сокращения рабочей недели на 1 час

Новости. Общество
18:00, 14 Ноября 2023
фото: © ededchechine / Freepik

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Некоторые из горожан, как показал опрос, испугались сокращения зарплаты.

Большинство петрозаводчан, принявших участие в опросе сервиса по поиску работы SuperJob, поддержали инициативу о сокращении рабочей недели на 1 час. Именно такой законопроект, о сокращении рабочей недели в стране с 40 до 39 часов, был недавно внесен в Госдуму.

На сегодня около 70% петрозаводчан, занятых по графику 40-часовой рабочей недели, в пятницу отрабатывают полный день. Лишь у 25% рабочее время в пятницу сокращено на 1 час.

Законопроект поддержали 64% петрозаводчан: «Очень даже хорошо! Люди будут многое успевать: ездить на дачу, больше времени проводить с семьей!». При этом женщины одобряют инициативу активнее мужчин (66% против 59% соответственно).

Против законопроекта 14%, причем их беспокоит в основном возможное изменение заработка: «Зарплата сократится, а переработки останутся».

Еще 22% затруднились с оценкой законопроекта: «Во многих организациях обеденный перерыв составляет 48 минут вместо часа. В итоге в пятницу и есть сокращённый рабочий день».

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