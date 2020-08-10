Петрозаводчане предстанут перед судом за создание азартного заведения

Местные жители предстанут перед судом за незаконные организацию и проведение азартных игр, вымогательство, сообщили в Следкоме Карелии.

С 2017 года по 2019 год петрозаводчане проводили азартные игры в городе. Для этого они создали игорное заведение, снабдив его оборудованием и техподдержкой.

Кроме того, один из обвиняемых потребовал от приятеля более 6 миллионов рублей и угрожал ему расправой.

Уголовное дело будет направлено в суд.

Нарушителям грозит лишение свободы на срок до 6 и до 15 лет.