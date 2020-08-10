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Петрозаводчане предстанут перед судом за создание азартного заведения

Новости. Криминал
16:22, 11 Августа 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Расулов
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Местные жители предстанут перед судом за незаконные организацию и проведение азартных игр, вымогательство, сообщили в Следкоме Карелии.

С 2017 года по 2019 год петрозаводчане проводили азартные игры в городе. Для этого они создали игорное заведение, снабдив его оборудованием и техподдержкой.

Кроме того, один из обвиняемых потребовал от приятеля более 6 миллионов рублей и угрожал ему расправой.

Уголовное дело будет направлено в суд.

Нарушителям грозит лишение свободы на срок до 6 и до 15 лет.

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Комментарии

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кир
2020-08-11 17:15:29
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен.©
Ничего не меняется в лучшую, человеческую сторону. Столько лет играли без крышевания? Не верю. Попались из-за своих угроз.
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