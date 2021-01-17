Петрозаводчане просят подсветить спортплощадку, которая была построена без опор освещения

Детская спортивная площадка, построенная на дворовой территории на улице Пограничной, уже три года стоит без света.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" горожане опубликовали обращение в адрес главы Карелии, прокуратуры Петрозаводска, уполномоченного по правам ребенка в республике Карелия с просьбой обратить внимание на ситуацию с отсутствием освещения на спортплощадке у многоквартирных домов 4 и 4-а по улице Пограничной.

"С момента строительства (уже более 3 лет назад) по одной из городских программ детской спортивной площадки на дворовой территории многоквартирных домов 4 и 4-а по улице Пограничной в Петрозаводске, на ней полностью отсутствует освещение. Все потому, что освещение этой детской спортивной площадки просто не было предусмотрено еще при её строительстве. Как такое стало возможным в Петрозаводске в нарушение обязательных требований и нормативов СНиП и ГОСТа, остаётся только догадываться! Интересно, кто из должностных лиц администрации города тогда принял эту детскую спортивную площадку без единой опоры уличного освещения и допустил её к эксплуатации? Чего уже несколько лет ждут власти Петрозаводска, не замечая этой ситуации и не принимая никаких мер? Куда смотрят многочисленные надзорные органы в то время, как ежедневно существует угроза здоровью детей и подростков? Любому человеку понятно, что в темное время суток на этой совершенно не освещенной спортивной площадке ребенок может получить серьезную травму. Такая вот реальная "забота" о детях и подростках. Такая вот "пропаганда" занятий спортом и физкультурой в отдельно взятом петрозаводском дворе в кромешной темноте!" – пишут горожане.

Петрозаводчане просят главу Карелии помочь властям города решить проблему с освещением площадки.

Ранее многофункциональная спортплощадка в одном из городов Карелии превратилась в развалины.