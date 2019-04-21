Петрозаводчане против административного памятника

Проведённый "Столицей на Онего" опрос "Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?" очень интересен по своим итогам.

Два ответа "Площадь Гагарина" (24%) и "Нигде" (24%) конкурируют в условной группе лидеров. При этом на них приходится практически половина всех полученных голосов. Столь неоднозначные и внутренне противоречивые результаты требуют отдельного разговора.

Как пишет Олег Реут в своей статье, стела "Город воинской славы" для участвовавших в социологическом изыскании граждан однозначно отождествляется с "административным памятником". Вариант с установкой на площади Гагарина – прямая и непосредственная референция на установку стелы "на показ".

"Неоднократно приходилось сталкиваться с комментариями и объяснениями, описывающими конструкцию "пусть все, кто приезжают в Петрозаводск, сразу увидят, что это – Город воинской славы". Данный вариант установки стелы – для приезжих, а не для горожан, не для их персонально преломлённой и ностальгически поддерживаемой памяти, - расскзаывает Реут. - Опция "Нигде" фактически представляет собой отзеркаливание – озвучивание позиции, связанной с нежеланием значительной части горожан принимать "административный", а не народный памятник. Ведь в нём нет и никогда не будет памяти о родных и близких. Не будет искреннего гражданского ритуала и "стихийного" вспоминания".

Почему с такими результатами опроса городская власть оказалась в непростой ситуации, читайте здесь.