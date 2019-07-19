Петрозаводчане сдали в "Сбормобиль" около 6 тысяч кг мусора

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Рекордные 5770 кг вторсырья принял "Сбормобиль" 7 июля, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В прошлом рейсе 7 июля участники собрали рекордные 5770 кг вторсырья. Ещё 170 кг принял "Металлмобиль". За первое полугодие активисты собрали более 41 тонны отходов.
80% вырученных денег традиционно идёт на помощь бездомным животным. Участники также могут передать продукты длительного хранения и хозяйственные товары для приюта.
"Сбормобиль" проезжает по всем районам города, поэтому заранее ознакомьтесь с маршрутом, чтобы выбрать удобное время и место для участия в акции. Обязательно ознакомьтесь с правилами приёма отходов и передачи помощи для животных в группе мероприятия. Там же публикуются подробности об акции и её успехах.
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