Петрозаводчане сдали в "Сбормобиль" около 6 тысяч кг мусора

Рекордные 5770 кг вторсырья принял "Сбормобиль" 7 июля, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В прошлом рейсе 7 июля участники собрали рекордные 5770 кг вторсырья. Ещё 170 кг принял "Металлмобиль". За первое полугодие активисты собрали более 41 тонны отходов.

80% вырученных денег традиционно идёт на помощь бездомным животным. Участники также могут передать продукты длительного хранения и хозяйственные товары для приюта.

"Сбормобиль" проезжает по всем районам города, поэтому заранее ознакомьтесь с маршрутом, чтобы выбрать удобное время и место для участия в акции. Обязательно ознакомьтесь с правилами приёма отходов и передачи помощи для животных в группе мероприятия. Там же публикуются подробности об акции и её успехах.