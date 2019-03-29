Петрозаводчане смогут бесплатно обследоваться в ТЦ

В ТЦ на Древлянке 5 апреля состоится профилактическая акция, приуроченная к Всемирному дню здоровья, сообщили в Минздраве Карелии.

В ТЦ "ЛОТОС PLAZA" на пр. Лесном, 47а состоится профилактическая акция, приуроченная к Всемирному дню здоровья.

В рамках акции пройдут мастер-классы, интерактивы, консультации врачей. Каждый пришедший на акцию получит возможность:

- пройти экспресс-диагностику своего здоровья: определение индекса массы тела, роста, веса, измерение внутриглазного давления, уровня глюкозы в крови, экспресс-диагностику ВИЧ, обследование на жироанализаторе, динамометре и смокелайзере;

- получить консультацию терапевтов, пульмонолога и других специалистов по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний, рациональном питании, двигательной активности, профилактике заражения ВИЧ, отказа от курения и алкоголя;

- получить консультацию у специалистов по профилактике хронических неинфекционных заболеваний у детей и подростков;

- получить бесплатные буклеты и другие информационные материалы по коррекции факторов риска неинфекционных заболеваний и здоровому образу жизни, а также поучаствовать в соцопросе.

- принять участие в викторине по обязательному медицинскому страхованию.

Время проведения акции - с 16.00 до 19.00.