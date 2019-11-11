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Новости. Общество
12:27, 11 Ноября 2019

Петрозаводчане устроили выборы лучшей автошколы

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В одной из самых популярных групп ВК Петрозаводска "ДТП ПТЗ" 21 октября петрозаводчанин Алексей К. запустил голосование по очень важному для себя вопросу: "Не могу решить в какую автошколу пойти. Посоветуйте, какая лучше?"

Для выбора было предложено 10 учебных организаций, работающих в Петрозаводске.

Пост с голосованием набрал 20 тысяч просмотров, а всего проголосовало 2,3 тысячи человек, так что об определенной достоверности говорить вполне можно, ведь если бы участие в выборах приняли человек 50, это вполне можно было бы счесть "накруткой" путем подтягивания к голосованию друзей и знакомых. Организовать же фальсификацию такого объема и при таком количестве просмотров… Как вы себе это представляете чисто технически?

Что же выявило анонимное голосование?

Вперед с приличным отрывом ушли две автошколы – "Престиж" (1 место, 27,73 % и ДОСААФ, 24,98 %).

"Бронзу" с 15,2% голосов взяла автошкола ВОА.

У остальных автошкол результаты гораздо скромнее, все в пределах 1,5-7,85 %. Как видно из этого, ближайший конкурент набрал голосов почти вдвое меньше, чем у ВОА и где-то в 3,5 раза меньше, чем у лидеров.

Стало ли данное голосование сюрпризом? Скорее нет, чем да.

Всех лидеров отличает, прежде всего, очень серьезная материальная база. У всех членов "большой тройки" (почти 68% положительных оценок на троих), помимо автомобилей, есть свои площадки, причем не в чистом поле, а рядом с учебным зданием, что безусловно резко повышает комфортность обучения. Ну и с кадрово-учебной работой, судя по результатам, они вполне успешно справляются.

На вопрос о том, как автошколе "Престиж" удалось добиться такого хорошего результата (все таки ДОСААФ и ВОА – старые бренды, созданные еще при СССР, а вот "Престиж" – это уже дитя нового времени). 

"Престиж" никогда не экономил на учениках. Мы всегда вкладывали деньги в учебные машины, в строительство, в классы. Но наше главное достояние – это люди, опытнейшие специалисты, с большим стажем – Анечка Филатова в офисе, мастера Глухов и Антонов, преподаватели Артем Альфонсович Шараускас и Олег Никодимович Шарагович... Всех просто невозможно перечислить. Спасибо нашим ученикам за высокую оценку, будем стараться еще больше", – заявила директор школы Жанна Беляева. 

Все данные приведены по состоянию на 30.10.2019.

С результатами можно ознакомиться здесь.

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