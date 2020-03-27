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Петрозаводчане выстроились в длинную очередь за масками (ФОТО)

Новости. Общество
14:43, 30 Марта 2020
фото: © Столица на Онего
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В аптеке "Карелфарм" на улице Володарского продают бытовые маски.

Напомним, неделю назад в редакцию "Столицы на Онего" обратился читатель и сообщил, что на днях купил в аптеке "Карелфарм" на Володарского защитные маски, за 10 штук отдал 150 рублей. Работница аптеки тогда сообщила журналисту, что маски не медицинские, а бытовые, изготовлены на Казанском заводе, посредником в Петрозаводске выступает фирма "Спецодежда".



Сегодня корреспондент "Столицы на Онего" вновь съездил в аптеку. Несмотря на качество масок и их предназначение, горожане до сих пор выстраиваются в очередь.

Сейчас цена за копмлект из 10 масок составляет 180 рублей – за неделю они подорожали на 30 рублей.

Посетители аптеки за раз покупают по 2-3 комплекта. 

По словам журналиста, в соседней аптеке продаются такие же маски. 

Ранее глава Карелии сообщил, что в связи с проблемой обеспечения населения медицинскими масками предприятия ФСИН будут переориентированы на производство другой продукции.

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