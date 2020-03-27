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Петрозаводчане за сутки обогатили мошенников почти на полмиллиона рублей

Новости. Криминал
13:29, 01 Апреля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Игорь Кубединов
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Из микрорайонов города поступило семь сообщений о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

В одном случае 23-летний горожанин обнаружил в интернете выгодное предложение и перевел предоплату за несуществующий товар. В другом – 64-летняя женщина в соцсети передала реквизиты карты подруге по переписке, не осознавая, что аккаунт знакомой взломали.

Пять заявлений о происшествиях оказались идентичны. Жителям карельской столицы звонили незнакомцы, которые представлялись работниками банка. Они убеждали клиентов в том, что происходит что-то подозрительное с их сбережениями, и призывали срочно действовать. Далее они заставляли диктовать реквизиты карты и коды доступа из смс. Обмануты были представители разных поколений – от 30-летних граждан до пенсионеров.

В общей сложности, думая, что спасают свои финансы, петрозаводчане лишились около полумиллиона рублей.

Ранее предприниматель из Петрозаводска перевела мошенникам деньги, отложенные на учебу дочери.

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