Петрозаводчанин, быстро оформивший новую машину, поблагодарил все управление ГИБДД Карелии

Впечатленный скоростью регистрации нового автомобиля петрозаводчанин в благодарственном письме отметил, что, бывая в других регионах, всегда ставит в пример работу карельских инспекторов.

На имя министра внутренних дел по Республике Карелия Дмитрия Сергеева поступило благодарственное письмо. В своем обращении житель Петрозаводска просит отметить работу не отдельного сотрудника, а целого управления. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Автор письма обратил внимание на вежливость, внимание, порядочность и оперативность тех, кто служит в подразделениях УГИБДД МВД по Республике Карелия. Сотрудники, работающие с документами, в том числе в электронном виде, ответственно и качественно выполняют свою работу. Как указал петрозаводчанин, вся процедура регистрации нового транспорта с учетом подачи заявления в электронном виде на Едином портале государственных услуг заняла менее 30 минут.

«Как общественный деятель Карелии, я с особым внимание отношусь к работе государственных органов, которые редко благодарят рядовые граждане, принимая хорошую работу, как должное…», — выразил автор письма благодарность всем сотрудникам государственной инспекции безопасности дорожного движения республики.

Житель Петрозаводска отметил, что, бывая в других регионах страны, всегда ставит в пример работу инспекторов карельской Госавтоинспекции.