Петрозаводчанин, до смерти забивший человека, разгромил сауну и напал на полицейского

В Петрозаводске рецидивиста, напавшего на полицейского, отправили в колонию, сообщается на сайте городского суда.

В декабре 2018 года ночью в отдел вневедомственной охраны поступила информация о срабатывании системы экстренного вызова полиции с охраняемого объекта – одной из саун Петрозаводска. Сотрудники войск национальной гвардии прибыли к месту вызова и выяснили, что помощь просил администратор заведения, в котором пьяный посетитель устроил погром.

Мужчина, повредивший имущество в сауне, был нетрезв и вел себя агрессивно, в связи с чем сотрудники войск национальной гвардии надели на него наручники и доставили в отдел полиции.

В ту же ночь агрессивный посетитель сауны, находясь в помещении холла отдела полиции, пожаловался на боль в глазах. Сотрудники нацгвардии вызвали бригаду скорой медицинской помощи, а также сняли с дебошира наручники.

Почувствовав свободу, мужчина решил отомстить бойцам Росгвардии за то, что они доставили его в полицию: он подошел и со всех сил дважды ударил по лицу одного из сотрудников вневедомственной охраны.

Для усмирения агрессивного петрозаводчанина полицейские повалили его на пол. В ходе борьбы задержанный нанес еще один удар бойцу Росгвардии, но уже ногой.

В результате указанных умышленных насильственных преступных действий дебошира сотруднику войск национальной гвардии причинены телесные повреждения, квалифицируемые как не причинившие вред здоровью.

Приговором суда задержанный с учетом имеющейся у него судимости за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, назначено наказание в виде лишения свободы сроком два года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.