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Новости. Криминал
06:40, 10 Апреля 2019

Петрозаводчанин, до смерти забивший человека, разгромил сауну и напал на полицейского

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В Петрозаводске рецидивиста, напавшего на полицейского, отправили в колонию, сообщается на сайте городского суда.

В декабре 2018 года ночью в отдел вневедомственной охраны поступила информация о срабатывании системы экстренного вызова полиции с охраняемого объекта – одной из саун Петрозаводска. Сотрудники войск национальной гвардии прибыли к месту вызова и выяснили, что помощь просил администратор заведения, в котором пьяный посетитель устроил погром.

Мужчина, повредивший имущество в сауне, был нетрезв и вел себя агрессивно, в связи с чем сотрудники войск национальной гвардии надели на него наручники и доставили в отдел полиции.

В ту же ночь агрессивный посетитель сауны, находясь в помещении холла отдела полиции, пожаловался на боль в глазах. Сотрудники нацгвардии вызвали бригаду скорой медицинской помощи, а также сняли с дебошира наручники.

Почувствовав свободу, мужчина решил отомстить бойцам Росгвардии за то, что они доставили его в полицию: он подошел и со всех сил дважды ударил по лицу одного из сотрудников вневедомственной охраны.

Для усмирения агрессивного петрозаводчанина полицейские повалили его на пол. В ходе борьбы задержанный нанес еще один удар бойцу Росгвардии, но уже ногой.

В результате указанных умышленных насильственных преступных действий дебошира сотруднику войск национальной гвардии причинены телесные повреждения, квалифицируемые как не причинившие вред здоровью.

Приговором суда задержанный с учетом имеющейся у него судимости за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, назначено наказание в виде лишения свободы сроком два года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Комментарии

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Изя
2019-04-10 09:47:46
Дер..мократия и клептократия -это разные вещи ..."сынок" , Fit G . Власть же у нас народная , а не олигархов , поэтому и Росгвардия есть, и будет с народом , а не с жульём .
Fit G
2019-04-10 10:14:09
Ой, ой, ой ... Изя - слабо, одни эмоции и ничего по делу. У вас есть доказательства воровства, обращайтесь в народный суд, только не путайтайте с судом толпы. В качестве ликбеза Росгвардия - федеральный орган исполнительной власти РФ и подчиняется напрямую главе государства.
Fit G
2019-04-10 09:33:43
Сколько нужно ещё смертей бойцов, что бы беззубая Росгвардия, начала очень жостко пресекать противоправные дебоширов и преступников. Российские либирасты поклоняющиеся западу и США почему-то забывают, как поступают полицейские, в случае не подчинения. Офицеру не понравилось, как он нанего посмотрел, неправильно шевельнул рукой, пуля его тут же усмирила. И никто не орет о том, что там полицейское государство, а наоборот дер*мократия.
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