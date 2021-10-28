Петрозаводчанин дважды за год бесплатно переобулся в магазине, оставив на полке старую обувь

Полицейские поймали жителя столицы Карелии, который дважды уходил из спортмагазина в дорогой обуви.

В полицию поступило заявление от работников магазина спортивных товаров, расположенного в крупном торговом центре в Петрозаводске. Они выявили факт хищения мужских кроссовок стоимостью около 12 тысяч рублей. Кто-то достал их из коробки, а взамен положил старую обувь, рассказали в МВД Карелии.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 33-летний горожанин. Он дал признательные показания. В настоящее время установлена причастность подозреваемого еще к одной краже, которая была совершена в декабре прошлого года. Тогда в этом же магазине он аналогичным образом украл ботинки за 12,5 тысяч рублей.

По обоим фактам преступных деяний возбуждены и расследуются уголовные дела.

Ранее молодые жители Карелии покусились на сливочное масло и впоследствии раскаялись в этом.